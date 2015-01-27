У Лівії озброєні люди увірвалися до п'ятизіркового готелю та захопили заручників - ЗМІ

П'ять озброєних людей увірвалися до п'ятизіркового готелю Corinthia в лівійському Тріполі, вбили трьох охоронців і захопили заручників, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press з посиланням на співробітника готелю. Число заручників не уточнюється. Крім того, на парковці готелю було підірвано автомобіль.

Як передає Reuters з посиланням на представника міської служби безпеки Ессама Нааса (Essam Naas), співробітники органів правопорядку оточили готель.

На момент нападу в готелі перебували італійські та турецькі громадяни, а також британські піддані.

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За даними BBC News, у Twitter-акаунті, пов'язаному з «Ісламською державою» (ІД), з'явилося повідомлення про те, що ІД взяла на себе відповідальність за напад.

Східна частина Лівії зараз знаходиться під контролем різних ісламістських угруповань, які борються один з одним за владу. Деякі з них присягнули на вірність ІД.

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Крім цього, в Лівії одночасно діють два парламенти: в Тобруці під керівництвом прем'єра Абдалли ат-Тані та проісламський Загальний Нацконгрес у Тріполі. Двовладдя склалося через те, що озброєні ісламісти захопили контроль над лівійської столицею - Тріполі - і відновили розпущений раніше Нацконгрес.