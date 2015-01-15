WSJ: Обама не зупинив розширення "Ісламської держави" в Сирії

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на незалежні оцінки в США. Удари з повітря по позиціях терористів не дозволили їм закріпитися в Іраку. Але в Сирії це не завадило "Ісламській державі" розширитися і захопити нові території країни, повідомляє ZN.

Читайте такожТуреччина підтвердила, що спільниця французьких терористів втекла до Сирії

Видання пише, що успіх бойовиків на сирійській території обумовлений тим, що США зосередилися на допомозі Іраку, в якому ісламісти захопили значну територію і оголосили її новим "халіфатом". Завдяки ударам США, позиції бойовиків вдалося відтіснити.

"Зараз "Ісламська держава" в змозі закріпитися в Сирії. Але я б не називав цю країну безпечним місцем для терористів. Однак тут їм легше згрупувати сили, спланувати операції і знайти прилисток, ніж в Іраку", - прокоментував виданню неназваний представник міністерства оборони США.

Через відсутність успіху в боротьбі проти "Ісламської держави" в Сирії, адміністрація Барака Обами розглядає можливість змінити свою стратегію. Деякі чиновники в Білому домі намагаються схилити владу США до того, щоб більше приділяти уваги Сирії, ніж Іраку.

Серед пропозицій: створення буферної зони між Сирією і Туреччиною силами армії і авіації США, координувати удари по терористам з сирійськими повстанцями і забезпечити зброєю курдів, які воюють на сирійській території.

В цей же час, терористи "Ісламської держави" готуються захопити південь Афганістану. Вони вербують чоловіків у провінції Гільменд і намагаються створити терористичну мережу на афганській території. В цей же час, інша терористна організація - "Талібан" - протистоїть "Ісламській державі".