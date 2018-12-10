В Раді ЄС попередньо погодились створити новий режим санкцій задля покарання порушників прав людини

Ініціатором пропозиції щодо розробки режиму санкцій для покарання відповідальних за порушення прав людини стали Нідерланди.

Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Стеф Блок заявляє, що міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу погодились створити режим санкцій з метою покарання відповідальних за порушення прав людини в усьому світі.

Читайте такожДо десяти країн ЄС підтримують додаткові санкції проти РФ за агресію в Керченській протоці – журналіст

Про це він сказав на брифінгу у Брюсселі після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів, відео якого розміщене на сайті аудіовізуальних послуг Ради ЄС.

Зокрема, Блока запитали про створення нового режиму санкцій за порушення прав людини з огляду на те, що, за наявною інформацією, сьогодні глави МЗС ЄС провели коротке обговорення з цього питання і не було країн, які би виступили проти цієї ініціативи.

"Ми сьогодні вранці погодилися, що високий представник та її команда розроблять більш конкретну пропозицію стосовно загальносвітового санкційного режиму", - сказав Блок.

Він додав, що ця пропозиція має бути представлена знову на розгляд глав МЗС країн-членів ЄС.

"Ми не встановили чітку дату (представлення пропозиції - УНІАН), але, я думаю, це буде приблизно через півроку", - сказав Блок.

"Потім ми вивчимо усі деталі, але ми здійснили важливий крок сьогодні", - наголосив він.

При цьому він уточнив, що ініціатором пропозиції щодо розробки режиму санкцій для покарання відповідальних за порушення прав людини стали Нідерланди.

Також Блок додав, що складнощів у цьому питанні немає.

Раніше президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що Росія несе повну відповідальність за порушення прав людини в окремих районах Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованому Криму.