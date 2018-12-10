Росія несе повну відповідальність за порушення прав людини на Донбасі та в Криму – Порошенко

За словами президента, через брутальну агресію Російської Федерації права українських громадян на Донбасі і в Криму фактично зведені нанівець.

Президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що Росія несе повну відповідальність за порушення прав людини в окремих районах Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться в зверненні президента до українського народу з нагоди Міжнародного дня прав людини.

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Глава держави нагадав, що сьогодні у світі відзначається 70-та річниця від дня ухвалення Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй Загальної декларації прав людини.

«Показово, що згаданий документ був підписаний, коли людство, пройшовши жахіття Другої світової війни, зрозуміло - настав час юридично закріпити тезу, що життя, рівність і свобода людей є найбільшими цінностями», - підкреслив Порошенко.

«Беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань, і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей», - цитує Порошенко преамбулу Загальної декларації прав людини.

На переконання глави держави, для українців, як для усіх громадян країн вільного світу, цей документ є фундаментальним. Саме його головні постулати закладені в Конституцію України.

«На превеликий жаль, змушений у такий знаковий день вчергове наголошувати на тому, що через брутальну агресію Російської Федерації права наших співгромадян на Донбасі і в Криму фактично зведені нанівець», - підкреслив Порошенко та додав, що саме Росія нині нехтує найголовнішою цінністю людства - правом людини на життя.

Про це, за словами президента, свідчать жахливі доведені факти і сумна статистика. З початку збройної агресії Росії проти України, за даними ООН, понад 10 тисяч людей вбито, понад 23 тисячі зазнали поранення.

Крім того, понад 1,5 млн жителів Криму та Донбасу були змушені покинути свої домівки як внутрішньо переміщені особи.

«Саме Росія несе повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях. Про це зазначено у більшості міжнародних документів, які ухвалені авторитетними міжнародними організаціями, зокрема такими, як Організація Об’єднаних Націй, Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Парламентська Асамблея Ради Європи та інші», - наголосив він.

Порошенко зауважив, що відповідні органи державної влади, активне громадянське суспільство продовжать збирати докази злочинів Росії проти України та наших співгромадян, які в подальшому доповнять доказову базу в Гаазі.