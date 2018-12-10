Регламентний комітет ПАРЄ підтримав пом'якшення санкційних правил для Росії

Німецький депутат Андрей Хунко назвав рішення Комітету з регламенту Парламентської асамблеї Ради Європи щодо процедурних змін важливим кроком для подолання кризи у відносинах з Росією.

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) пом'якшили санкції, які можуть бути застосовані до її членів.

Комітет з регламенту ПАРЄ на засіданні у Парижі прийняв рішення, згідно з яким делегації країн-учасниць ПАРЄ не будуть позбавляти права голосу на виборах високопосадовців Ради, зокрема, членів Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і генерального секретаря Ради, повідомляє Deutsche Welle.

"Це перший і важливий крок для подолання кризи" у відносинах між Радою Європи та Росією, "важливий сигнал про те, що можна вийти з санкційного глухого кута", заявив в інтерв'ю агентству dpa член комітету, німецький депутат від Лівої партії Андрей Хунко.

За словами іншого члена комітету, німецького соціал-демократа Франка Швабе, проти зміни регламенту висловилося лише невелике число тих, хто голосував.

У повідомленні нагадується, що після анексії Росією АР Крим у квітні 2014 року ПАРЄ позбавила делегацію РФ права голосу, а також можливості працювати в керівних структурах асамблеї і брати участь у спостереженні за виборами.

У червні 2017 року Москва заявила, що призупиняє сплату внесків до бюджету Ради Європи до повного і беззастережного відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. Щорічний внесок Росії становив близько 33 млн євро - майже 10% бюджету організації.

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На екстреній зустрічі Комітету міністрів Ради Європи - головного виконавчого органу організації - генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд дав розпорядження представникам країн-учасниць Ради Європи готувати бюджет організації на 2019 рік без урахування фінансового внеску РФ. На даний час Росія не присутня в ПАРЄ, але продовжує роботу в Комітеті міністрів Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, в Парламентській асамблеї Ради Європи триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

20 вересня голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру введення санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права. Крім того, він зазначав, що в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій.

9 жовтня ПАРЄ повернула в профільний комітет доповідь про внесення змін до процедури і правил асамблеї щодо оскарження повноважень національних делегацій, зокрема в контексті збереження санкцій проти делегації РФ.