У ПАРЄ відмовилися змінювати санкційні правила для Росії - депутат Ємець (відео)

Член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець повідомив, що після обговорення проект рішення відправили у комітет.

У Парламентській асамблеї Ради Європи наразі немає голосів за внесення змін до правил, що можуть ускладнити процедуру збереження санкцій проти Росії.

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Про це народний депутат, член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець написав у Facebook. «Коротше, Росія сьогодні ніяких змін до статуту не отримає. Після дуже гострої дискусії питання відправили назад на комітет», - зазначив він.

«Рядові делегати з нами!», - додав Ємець.

Після обговорення депутат з Бельгії Петра де Саттер, яка є доповідачем з питання внесення змін до процедур і правил ПАРЄ щодо оскарження повноважень національних делегацій, запропонувала повернути доповідь, що містить відповідний проект резолюції, у профільний комітет.

За пропозицію повернути доповідь у профільний комітет проголосували 99 парламентарів, проти - 79, а 16 утрималися.

Зокрема, доповідач ПАРЄ заявила, що, вислухавши різні позиції щодо внесення регламентних змін до процедур прийняття рішень Асамблеї стосовно національних делегацій, вона почула аргументи і стосовно підтримки її доповіді, і щодо непідтримки.

"Що ілюструє, якою складною і непростою стала сьогодні ситуація", - констатувала де Саттер.

У зв'язку з цим вона зауважила, що ПАРЄ виглядає більше роз’єднаною, ніж має консенсус.

На її думку, на сьогоднішньому засіданні Асамблеї навряд чи вдасться реалізувати головну мету - внести регламентні зміни до процедур.

"Я вирішила, відповідно до правил..., повернути доповідь назад у комітет", - наголосила де Саттер.

Також, за її словами, якщо ситуація всередині Асамблеї зміниться, тоді "ми відновимо дебати пізніше, на наступній сесій, можливо, у січні".

"Сьогодні, очевидно, у цій Асамблеї неможливо ухвалити ці зміни. Тому я пропоную повернути доповідь назад у комітет", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ПАРЄ розглядали зміни до правил і процедур, що можуть ускладнити процедуру збереження санкцій проти Росії. Зокрема, в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.

8 жовтня на відкритті сесії президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск’є висловилася за підтримку конструктивного, відвертого та відкритого діалогу з російськими депутатами. За словами Морі-Паск’є, необхідно обговорити внесення змін до процедур і правил ПАРЄ, які можуть призвести до скасування санкцій проти РФ.

Раніше голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар'єв заявляв, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру запровадження санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права. Крім того, він заявляв, що в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.

Це рішення може ускладнити процедуру продовження санкцій проти РФ, запроваджених у квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.