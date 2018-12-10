Президент Франції пообіцяв підняти мінімальну зарплату на 100 євро й зменшити податки

Також Макрон пообіцяв скасувати заплановане збільшення податків для малозабезпечених пенсіонерів.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв збільшити мінімальні заробітні плати та податкові пільги.

Про це він заявив 10 грудня під час звернення до нації, передає Громадське.

За його словами, мінімальна заробітна плата збільшиться на 100 євро на місяць з 2019 року.

Також Макрон пообіцяв скасувати заплановане збільшення податків для малозабезпечених пенсіонерів.

Також президент Франції оголосив про плани не оподатковувати доходи працівників, отриманих за понаднормову працю, передає УП з посиланням на Reuters.

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"Ми хочемо Францію, в якій можна гідно жити зі своєї праці", - завив він.

Макрон звернувся до уряду та парламенту Франції із закликом "зробити те, що потрібно" для реалізації цих обіцянок.

"Я розумію обурення сімей, які працюють весь день і їм не вистачає на життя або пенсіонерів, які все життя вкладали в пенсійні накопичення і сьогодні перебувають у скрутному становищі. Це проблеми сорокарічної давності, які обростали як снігова куля, це хвороба нашого демократичного суспільства, яке все більше розшаровується. І тепер ми зіткнулися з цим лицем до лиця. Ми не дали відповідь на це обурення, цей гнів і я приймаю на себе частину відповідальності за це", - зазначив він.

Також Макрон закликав до обговорення проблем, які турбують протестувальників, на дебатах за участю всієї країни.

Нагадаємо, раніше французька влада вирішила скасувати підвищення податку на паливо, яке було заплановано на 1 січня, через масові протести "жовтих жилетів".

Демонстрації, які переросли у вуличні сутички і вандалізм у Парижі минулими вихідними, почалися в листопаді на знак протесту проти підвищення податків на паливо, за рахунок якого влада збиралася фінансувати природоохоронні заходи. Мітинги швидко стали організованим рухом проти президента Еммануеля Макрона. Його звинувачують у проведенні політики, яка особливо вдарила по небагатих сім'ях.

Це наймасштабніші заворушення у Франції за останні 50 років. За останніми даними, число затриманих перевищило 1700 осіб.