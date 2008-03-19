Москва і Вашингтон відклали ПРО до кращих часів
08:14, 19 березня 2008
Світ
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Кожен стоїть на своєму
| Сергій Лавров
Росія відповіла «ні» на розміщення американських систем ПРО в Східній Європі. Як пише газета The Washington Post, незважаючи на те, що міністр закордонних справ Сергій Лавров обіцяв пильніше вивчити пропозиції США, він натякнув, що кращим варіантом була б відмова адміністрації Буша від розміщення радарів у Польщі і Чехії.
США з свого боку виразили намір продовжувати свій курс у цьому напрямку. Таким чином, сторони відклали рішення питання на невизначений термін.
Газета.ру
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