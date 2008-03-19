Москва і Вашингтон відклали ПРО до кращих часів

Росія відповіла «ні» на розміщення американських систем ПРО в Східній Європі. Як пише газета The Washington Post, незважаючи на те, що міністр закордонних справ Сергій Лавров обіцяв пильніше вивчити пропозиції США, він натякнув, що кращим варіантом була б відмова адміністрації Буша від розміщення радарів у Польщі і Чехії.

США з свого боку виразили намір продовжувати свій курс у цьому напрямку. Таким чином, сторони відклали рішення питання на невизначений термін.

Газета.ру