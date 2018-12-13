Під час останніх протестів у Парижі було завдано збитків на 10 мільйонів євро

Найбільш постраждала площа Шарля де Голля та прилеглі до неї вулиці.

Демонстрації так званих "жовтих жилетів" у Парижі минулої суботи завдали французькій столиці збитків майже на 10 млн євро.

Як пише Європейська правда, про це повідомляє BFMTV з посиланням на дані мерії Парижа.

Як зазначається, найбільш постраждала площа Шарля де Голля та прилеглі до неї вулиці.

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Вартість відновлення пошкодженого майна перевищила збитки, завдані під час протестів 1 грудня, коли влада оцінила втрати у 3-4 млн євро.

Нагадаємо, 8 грудня по всій Франції протестували 125 тисяч осіб, 118 отримали поранення, 1220 учасників масових акцій - заарештували. Протести "жовтих жилетів" у Франції тривають з 17 листопада.