Під час останніх протестів у Парижі було завдано збитків на 10 мільйонів євро
17:05, 13 грудня 2018Світ
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Найбільш постраждала площа Шарля де Голля та прилеглі до неї вулиці.
Ілюстрація / REUTERS
Демонстрації так званих "жовтих жилетів" у Парижі минулої суботи завдали французькій столиці збитків майже на 10 млн євро.
Як пише Європейська правда, про це повідомляє BFMTV з посиланням на дані мерії Парижа.
Як зазначається, найбільш постраждала площа Шарля де Голля та прилеглі до неї вулиці.
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Вартість відновлення пошкодженого майна перевищила збитки, завдані під час протестів 1 грудня, коли влада оцінила втрати у 3-4 млн євро.
Нагадаємо, 8 грудня по всій Франції протестували 125 тисяч осіб, 118 отримали поранення, 1220 учасників масових акцій - заарештували. Протести "жовтих жилетів" у Франції тривають з 17 листопада.
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