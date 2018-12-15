"Жовті жилети" знову протестують у Франції: блокуються дороги, є затримані (фото)

У Парижі зранку кілька сотень учасників акції йдуть до Єлисейських полів.

У Франції в суботу, 15 грудня, знову проходять урядові протести "жовтих жилетів", попри поступки, які запропонував президент Еммануель Макрон.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

У Парижі зранку кілька сотень учасників акції йдуть до Єлисейських полів, прямуючи в центр міста і співаючи "Марсельєзу".

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Поліція сьогодні перекрила доступ до всіх урядових будівель. Сили безпеки розгорнуті на вокзалах та автостанціях. Правоохоронці також заявили, що вже затримали 25 учасників акцій.

Протестувальники також почали блокувати основні автомагістралі країни, зранку повідомляється про значні ускладнення руху.

Слід зазначити, що після теракту у Страсбурзі у Франції діє найвищий рівень терористичної загрози, тому в більшості регіонів посилена присутність поліції та військових.

Нагадаємо, 8 грудня по всій Франції протестували 125 тисяч осіб, 118 отримали поранення, 1220 учасників масових акцій - заарештували.

Президент Франції Еммануель Макрон після цього у телезверненні до нації закликав припинити безлади в країні, оголосивши низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.