Генерал НАТО: військовими методами конфлікт в Україні не вирішити

Про це головнокомандувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив у інтерв’ю німецькій газеті Die Zeit, передає DW.DE. За його словами, Україні та Росії слід "досягти домовленості". Генерал НАТО додав, що державні кордони України необхідно визнати у попередніх межах. І завдання Альянсу - створити відповідні умови для припинення вогню та вирішення нагальних гуманітарних проблем на Сході України.

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Водночас генерал НАТО вказав на прагнення Росії "вирвати Україну з західної сфери впливу і натомість утримати у власній сфері впливу". На його думку, Росія й надалі чинитиме досить сильний тиск на Україну, щоб досягти цього.

Як заявив Філіп Брідлав, "росіяни вдаються до усіх наявних способів, які є у розпорядженні держави, а саме сильного дипломатичного тиску, потужної кампанії з дезінформації, прихованих військових засобів, та зелених чоловічків". Іншими засобами, на думку головнокомандувача військ Альянсу в Європі, є інтенсивний економічний пресинг, поставки енергоносіїв, вимоги достроково погасити фінансові зобов’язання.

При цьому він вказав, що росіяни підтримують сепаратистів танками, гарматами та системами протиракетної оборони, що "несе загрозу не лише безпеці України, а й усього європейського-атлантичного простору".

Генерал наголосив, що без готовності Росії "дотримуватись міжнародного права" годі вибудовувати відносини "у традиційному руслі". Водночас він запевнив, що внаслідок російської агресії проти України, НАТО тісніше співпрацюватиме з Україною, щоб допомогти з реформами в армії та оборонній сфері.