Обама і Меркель обговорять Україну на зустрічі 9 лютого

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому, передає "ЄвроПравда".

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"Лідери двох держав обговорять низку питань, в тому числі по Україні, Росії, боротьбі з тероризмом, угруповання "Ісламська держава", Афганістану та Ірану", - йдеться в документі.

За даними Білого дому, на порядку денному також саміт G7, який відбудеться в червні цього року в Німеччині, міжнародна торгівля і зміна клімату.

Як повідомлялося, Барак Обама розглядає можливість постачання в Україну летальної зброї, правда, у нього залишаються сумніви щодо цього кроку.

У той же час Ангела Меркель відкинула поставки зброї в Україну і наголосила на необхідності мирного вирішення конфлікту на Донбасі.