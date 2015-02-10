Ворожість росіян до США та Євросоюзу б'є рекорди - опитування

Європа викликає меншу ворожість росіян. До ЄС погано ставляться "тільки" 71% громадян РФ. При цьому 40% ще вважають, що Росії необхідно зміцнювати відносини з Євросоюзом, а 36% за те, щоб повністю дистанціюватися від Європи, повідомляє ZN.ua.

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Майже вдвічі зменшилася кількість тих, хто продовжує вважати Росію однією з найвпливовіших країн світу. Якщо такою її вважали рік тому 45% росіян, то в цьому році лише 27%.

Попереднє опитування Левада-центру показало, що вплив санкцій вже відчули 79% росіян, а серйозні фінансові труднощі вже відчувають 47% громадян РФ.