Ворожість росіян до США та Євросоюзу б'є рекорди - опитування
08:54, 10 лютого 2015Світ
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За останніми опитуваннями Левада-центру, кількість негативно налаштованих до США громадян РФ зросла до 81% (ще рік тому було 44%), а кількість тих, хто називає відносини між Росією і США ворожими, за рік збільшилася більше ніж у 10 разів (з 4 до 42%).
Більшість росіян негативно налаштовані стосовно Заходу / ervix.livejournal.com
Європа викликає меншу ворожість росіян. До ЄС погано ставляться "тільки" 71% громадян РФ. При цьому 40% ще вважають, що Росії необхідно зміцнювати відносини з Євросоюзом, а 36% за те, щоб повністю дистанціюватися від Європи, повідомляє ZN.ua.
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Майже вдвічі зменшилася кількість тих, хто продовжує вважати Росію однією з найвпливовіших країн світу. Якщо такою її вважали рік тому 45% росіян, то в цьому році лише 27%.
Попереднє опитування Левада-центру показало, що вплив санкцій вже відчули 79% росіян, а серйозні фінансові труднощі вже відчувають 47% громадян РФ.
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