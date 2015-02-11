Російське телебачення показало, як легко завоювати Європу

Автори програми подали це у вигляді походу з метою провести у столицях ЄС "парад до Дня перемоги", повідомляє Українська правда.

"Варшава – це занадто просто. Від Москви до польської столиці – лише 1300 км. Танк Т-90, наприклад, якщо не вдаватися до допомоги транспортної авіації, увійде у передмістя менше, ніж через добу після початку маршу", – каже голос за кадром, тоді як на екрані показують червоні стрілки, які рухаються з Москви до Варшави.

Причому додається, що бійці повітряно-десантних військ долетять туди лише за дві години.

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Далі автори "згадали", що російських військ "давно не було в Берліні".

"1800 кілометрів для сучасної армії – не відстань. Тим більше, багато російських офіцерів непогано знають Німеччину. Головне, щоб вони на автоматі не зайняли наші військові містечка, які після об'єднання ФРН та НДР дісталися німцям", – говорить голос.

У цей час на флагштоку опускається німецький прапор і піднімається російський.

"Прага, Гельсінкі, Вільнюс, Таллінн, Рига – це взагалі зовсім поруч", – продовжує голос і додає, що російські війська можуть увійти в половину цих міст пішки.

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Візит у Лондон і Вашингтон, додає автор передачі, потрібно буде планувати "сильно заздалегідь", оскільки "без авіації і флоту тут ніяк не обійтися".

В кінці ролика виражається "жаль", що "наші західні партнери не зможуть своїми очима подивитися на "Іскандер" і "Сатану", адже їх за межі Росії можна доставити лише повітрям".

Раніше УНІАН повідомляв, що у Порошенка обіцяють усіма можливими способами протистояти російській пропаганді.