США закликають повернутися до вересневої лінії розмежування на Донбасі

Про це повідомила журналістам представник держдепартаменту Джен Паски, пише РИА Новости.

"Ми вважаємо, що основою повинен бути грудень. Кордони - це тема обговорення, тому я не можу вам повідомити подробиці того, що обговорюється", - сказала представник держдепу, згодом виправившись, що мала на увазі не грудень, а вересень.

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"Очевидно, що кордони - це предмет обговорення, і з обох сторін є сильні емоції. Подивимося, до чого це призведе, і тоді будемо говорити про це", - зазначила Псакі.