США закликають повернутися до вересневої лінії розмежування на Донбасі
22:41, 11 лютого 2015Світ
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США закликають повернутися до лінії розмежування в конфлікті на сході України станом на вересень 2014 року, коли були підписані мінські угоди
США закликають повернутися до лінії розмежування на Донбасі / zr.ru
Про це повідомила журналістам представник держдепартаменту Джен Паски, пише РИА Новости.
"Ми вважаємо, що основою повинен бути грудень. Кордони - це тема обговорення, тому я не можу вам повідомити подробиці того, що обговорюється", - сказала представник держдепу, згодом виправившись, що мала на увазі не грудень, а вересень.
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"Очевидно, що кордони - це предмет обговорення, і з обох сторін є сильні емоції. Подивимося, до чого це призведе, і тоді будемо говорити про це", - зазначила Псакі.
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