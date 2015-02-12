Пєсков підтвердив слова Меркель про те, що Путін вплинув на лідерів «ДНР» і «ЛНР»

Про те, що Пєсков підтвердив цю інформацію повідомляє Дождь.

«Це вимагало від усіх боків неабиякої гнучкості, збереження наполегливості, відстоювання своїх інтересів. І, безумовно, були моменти, які не були прийнятні для ополченців. ... І, звісно, у цій ситуації Путіну довелося докласти неабияких зусиль для того, щоб працювати з ополченцями», - заявив Пєсков.

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На питання, яким чином Путін контактував з Олександром Захарченком («ДНР») та Ігорем Плотницкми, («ЛНР»), Пєсков відповів: «Відповідним чином».

Раніше УНІАН повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що під час переговорів щодо України у Мінську президент Росії Володимир Путін натиснув на лідерів бойовиків з тим, щоб погодити припинення вогню з суботи, 14 лютого.