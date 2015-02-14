Дев'ятеро євродепутатів вирішили підтримати Савченко символічним голодуванням

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомив один із депутатів ЄП від Польщі, котрий бере участь в акції, Міхал Боні.

”Деякі з нас вирішили взяти участь в такій символічній акції голодування на одну добу. Для того, аби показати Європі, світові, яка важлива ця проблема, як важливо пам`ятати про неї та про необхідність її звільнення, а також через голодування показати, що вона теж голодує”, - зазначив депутат.

За словами Боні, що в рамках акції також передбачено написання листів на підтримку Савченко. Загалом захід підтримали понад 30 депутатів Європейського парламенту, дев`ятеро з яких вирішили почергово голодувати.

Боні, котрий розпочав своє голодування сьогодні, зауважив, що цю ініціативу розкритикували деякі користувачі польського сегменту Інтернету, і назвав таку поведінку ”негідною”.

Він закликав поляків усвідомлювати драматичну ситуацію, в якій опинилась Савченко.

Боні також додав, що євродепутати, які в рамках акції також носять футболки із зображенням Савченко, планують проводити акцію до звільнення льотчиці.

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”Вчора після підписання домовленостей у Мінську був сигнал, що вона буде звільнена. Ми вирішили, що поки не побачимо її на свободі, будемо продовжувати цю акцію та можливо навіть розширювати”, - сказав Боні.

Він додав, що спільно з Савченко по черзі, по 24 години, голодуватимуть троє євродепутатів з Литви, двоє чехів, двоє поляків, один бельгієць та громадянка Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Басманний суд Москви задовольнив клопотання слідства, продовживши до 13 травня строк арешту Савченко.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетинанні кордону.

Льотчицю утримують в московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.