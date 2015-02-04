Росія отримуватиме від депутатів Європарламенту кожного дня листа щодо Савченко

З такою ініціативою виступив глава неформальної групи друзів в ЄП Пятрас Ауштрявічюс. Крім того, в знак солідарності із Савченко політик вже провів акцію голодування і закликав до цього своїх колег.

Про це агентству УНІАН відомо з листа, який вже направлений послу Росії в ЄС Володимиру Чижову за підписом Ауштрявічюса, текст якого має агентство. В листі нагадується, що депутати не отримали відповіді на свій попередній лист стосовно Савченко, який був направлений на ім`я президента Росії Володимира Путіна.

В листі йдеться про те, що депутати ЄП переконані в тому, що дії Росії по відношенню до Савченко є порушенням Європейської конвенції захисту прав людини та фундаментальних прав. Депутати ЄП нагадують, що український пілот стала депутатом Верховної Ради України та делегатом Парламентської асамблеї Ради Європи, а тому користується дипломатичним імунітетом. ”Пане посол, я ще сподіваюся, що ви передасте вашій владі мою тривогу щодо долі Надії Савченко. Висловлюючи з нею свою солідарність, сьогодні я не вживаю їжі. Я переконаний, що немає жодних правових підстав для того, щоб вона продовжувала знаходитися у в`язниці. Російські власті повинні поважати міжнародні стандарти права та гуманно реагувати на ситуацію Савченко”, - написав Ауштрявічюс.

Читайте такожДерждепартамент США наполягає на звільненні Савченко

Коментуючи агентству УНІАН свого листа, політик наголосив, що після написання листа Путіну ситуація із Савченко погіршується. ”Тому ми вирішили, що будемо писати листи послу Чижову кожного дня, щоб було зрозумілою, що це не жарт. Королівська пошта Бельгії працює ефективно, і я сподіваюся, що посол Чижов отримуватиме ці листи регулярно”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо сенсу написання листів, які залишаються без відповіді, депутат ЄП зазначив, що ”наші листи будуть ще одним дзвінком у нецивілізований світ”. ”Те, що робить Росія, зокрема агресія проти України, не є співставними із статусом цивілізованої держави. Вони повинні знати, що в Європейському парламенті є депутати, які вважають, що написавши листа, вони висловлюються за свої принципи. Це - наша моральна позиція як політиків, так і людей. Українці повинні знати, що вони не залишені наодинці”, - наголосив він.

Коментуючи свій акт голодування, Ауштрявічюс сказав, що хотів виявити свою солідарність із Савченко. ”Але мій один день у порівнянні з її 54 - це ніщо”, - підкреслив він.

За словами депутата ЄП він закликав до такої ж акції солідарності і своїх колег в міру їхніх фізичних можливостей.