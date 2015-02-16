Чоловік, що напав на синагогу в Копенгагені, був відомий датській поліції

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Раніше поліція в Копенгагені повідомила, що застрелений чоловік, підозрюваний у двох нападах, що забрали життя двох людей у датській столиці в суботу.

У неділю кілька газет стверджували, що його ім'я - Омар Хуссейн. За деякими даними, він був звільнений з в'язниці, де відбував термін за напад з обтяжуючими обставинами, всього два тижні тому.

Читайте такожУ Данії невідомі відкрили вогонь у синагозі: троє пораненихПоліція вважає, що він діяв самотужки. Влада має досьє з даними про його зв'язки із злочинними угрупованнями, він також відбував покарання за акти насильства і торгівлю зброєю.