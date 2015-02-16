Чоловік, що напав на синагогу в Копенгагені, був відомий датській поліції
09:05, 16 лютого 2015Світ
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Датська поліції заявила, що особа, яка стріляла в Копенгагені в синагозі, була 22-річним чоловіком, який народився в Данії і відомий поліції своїми зв'язками зі злочинним світом.
REUTERS
Про це повідомляє Бі-бі-сі.
Раніше поліція в Копенгагені повідомила, що застрелений чоловік, підозрюваний у двох нападах, що забрали життя двох людей у датській столиці в суботу.
У неділю кілька газет стверджували, що його ім'я - Омар Хуссейн. За деякими даними, він був звільнений з в'язниці, де відбував термін за напад з обтяжуючими обставинами, всього два тижні тому.
Читайте такожУ Данії невідомі відкрили вогонь у синагозі: троє пораненихПоліція вважає, що він діяв самотужки. Влада має досьє з даними про його зв'язки із злочинними угрупованнями, він також відбував покарання за акти насильства і торгівлю зброєю.
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