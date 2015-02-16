Міноборони Польщі про перемир'я в Україні: Найважче ще попереду

Міністр оборони Польщі та заступник голови польського уряду Томаш Сємоняк вважає можливим припинення кровопролиття на Донбасі, але відзначає, що найважливіше завдання для мирного врегулювання конфлікту ще попереду.

Про це повідомляє РАР.

"Думаю, що найважча справа - припинення вогню - є вже майже за нами, а найскладніша перед нами - мозольна дорога до мирного врегулювання цього конфлікту", - сказав він.

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Сємоняк відзначив, що бачить прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

"Звичайно, що при такому рівні емоцій погані речі будуть ще мати місце, є повідомлення про те, скільки українських солдатів загинуло за останню добу, тобто, повна тиша не наступила, але - те, що підкреслюють усі сторони - ситуація є іншою, ніж у суботу і це точно прогрес", - сказав він.

Міністр наголосив, що підписання документу не могло завершити сутичок.

"Це показує, як важко розділити воюючі сторони. Поки цю ціль, якою було припинення кровопролиття, можна досягнути", - сказав віце-прем’єр Польщі.