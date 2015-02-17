Президент Польщі: Було б помилкою відмовлятися від продажу зброї Україні

Не можна виключати продажу зброї Україні Польщею, оскільки це означало б добровільну відмову від засобів впливу на ситуацію.

Про це сказав президент Польщі Броніслав Коморовський в інтерв’ю телеканалу TVN24, передає Європейська правда.

"Наразі ми не продаємо зброю Україні, бо там не дуже мають, за що її купувати. Однак виключати таку опцію було б помилкою, бо це означало б втрату важелів впливу на ситуацію", - зазначив він.

Однак, за його словами, США та інші країни досі лише заявляють про можливі поставки зброї, але нічого не роблять.

"Бо важко собі уявити військове врегулювання цього конфлікту. У війні в України невеликі шанси, але вона має право себе обороняти", - наголосив президент.

Крім того, він назвав геть "несерйозною" ідею направлення на Донбас польських військових.

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Коментуючи неучасть Польщі у врегулюванні кризи в Україні, Броніслав Коморовський зазначив, що не хоче звинувачувати в цьому свого українського колегу, що обрав Німеччину та Францію, бо це "визначальні для політики ЄС" країни.

За його словами, Польща вже відіграла свою "вирішальну роль", коли була єдиним адвокатом європейського шляху України в Європі.

"Сьогодні ми повинні пишатися тим, що нам вдалося переконати інші європейські країни направити місію в Україну", - зазначив Коморовський.