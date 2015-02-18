Лукашенко пропонує вирішити "проблему Дебальцевого", вивівши українські війська в Білорусь

"Сьогодні дуже серйозна ситуація після Мінських угод у напрямку м. Дебальцеве. Білорусь могла б зіграти велику роль у врегулюванні цього конфлікту, якби сторони, що залучені до нього, цього хотіли", - заявив президент Білорусі, передає БЕЛТА.

Також Лукашенко вважає, що проблему Дебальцевого можна вирішити протягом доби, "якщо цього захочуть Україна, Росія, ДНР та ЛНР".

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"Ми готові не просто бути посередником, а гідно припинити цей конфлікт в районі Дебальцевого і вивести всіх військовослужбовців України звідти під наші гарантії, що вони більше ніколи воювати не будуть, - сказав Олександр Лукашенко. - І, якщо когось напружує зброя, якою володіють сьогодні військовослужбовці України, оточені в Дебальцевому, ми готові прийняти на території Білорусі цю зброю. Таким чином, вона більше ніколи не буде брати участь у воєнних діях". Причому Президент додав, що потрібне схвалення сторін конфлікту. "Якщо для них є пріоритетом життя тисяч ні в чому не винних, оточених там людей, то ми готові це зробити протягом доби", - додав глава білоруської держави.

Лукашенко наголосив, що Білорусь намагається зіграти свою роль у врегулюванні конфлікту в Україні, однак діє більше непублічно.

Раніше Лукашенко розповів подробиці організації переговорів "нормандської четвірки" в Мінську.