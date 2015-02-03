Польща обіцяє Україні кредит на 100 мільйонів євро

«Це означає, що, наприклад, якщо українська влада вкаже територію, яку потрібно відбудувати, то наші підприємці туди поїдуть відбудовувати, а ми в рамках цього кредиту заплатимо нашим підприємцям», – сказала Копач після засідання уряду, передає Радіо Свобода.

За словами прем’єра Польщі, Євросоюз повинен інтенсифікувати процес надання допомоги Україні. Як заявила Копач, вже в найближчі дні з ЄС в Україну вирушать чергові гуманітарні конвої.

Прем’єр-міністр Польщі також заявила, що 12 лютого запропонує Раді Європи посилити санкції проти Росії.

За словами Копач, Варшава не ставить собі за мету поглибити конфронтацію з Росією, і вона не буде бездіяльно спостерігати за подіями на сході України. Тому, пояснила польський прем’єр-міністр, Польща наполягатиме на тому, щоб усі держави ЄС були одностайні в питанні санкцій проти Росії.

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«Санкції щодо Росії – це не політика Європи щодо Росії. Санкції, які Європа накладає на Росію – це тільки відповідь на політику Росії щодо України. Тому систематична діяльність, яка дозволить припинити те, що відбувається на сході України, тобто збройний конфлікт – це пріоритет діяльності ЄС на даний момент. Цей конфлікт можна закінчити тільки тоді, коли Європа говоритиме в один голос і буде послідовна», – сказала Ева Копач.

Як наголосила голова польського Кабміну, Польща зацікавлена в тому, щоб Україна якнайшвидше стала членом ЄС. Тому, каже Копач, поляки допомагатимуть українцям у проведенні конкретних реформ.

Координуванням цієї допомоги займатиметься повноважний представник польського уряду, який матиме свій офіс у Києві. Експерти з польського уряду допомагатимуть своїми знаннями і досвідом у низці українських міністерств. Зокрема, вони займатимуться питаннями подолання корупції і впровадження змін у механізм самоврядних виборів, додала прем’єр Польщі.