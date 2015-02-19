Міноборони Британії: Росія являє собою загрозу для Балтії
07:14, 19 лютого 2015Світ
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Міністр оборони Великобританії заявив, що від Росії виходить серйозна загроза країнам Балтії - Латвії, Литві та Естонії.
REUTERS
Зокрема, міністр Майкл Фаллон підкреслив, що, на його думку, президент Росії Володимир Путін чинить тиск на колишні радянські республіки Прибалтики, передає Бі-бі-сі.
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