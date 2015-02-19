Латвія поки не бачить загрози з боку Росії, але готова до будь-яких сценаріїв - міністр оборони

Міністр оборони Латвії Раймондс Вейоніс (Raimonds Vejonis) стверджує, що на даний момент не бачить загрози з боку Росії, але наголошує, що Рига готова реагувати на будь-які сценарії.

Так у четвер в Ризі на прес-конференції по завершенні неформального засідання міністрів оборони ЄС він прокоментував висловлювання міністра оборони Великобританії Майкла Фаллона щодо тиску на країни Балтії з боку Росії, передає кореспондент УНІАН.

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"Я, як міністр оборони Латвії, скажу, що на даний момент в Латвії ми не бачимо такої загрози, і її можливості дуже низькі. З політичної точки зору Росія непередбачувана, і ми повинні бути готовими реагувати на різні сценарії", - сказав Вейоніс.

Міністр оборони Латвії наголосив, що країнам НАТО та членам ЄС відомо про роль Росії у дестабілізації ситуації з безпеки в Європі. "Тому кожний член ЄС та НАТО мають дати оцінку внутрішній безпеці та процедурам для того, щоб реагувати на різні можливі сценарії. Я можу запевнити, що ЄС та НАТО не будуть здивовані, якщо Росія може ініціювати щось подібне. Ми готові до цього і будемо готові реагувати", - заявив він.