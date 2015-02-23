У французів, які зібралися в Сирію, конфіскували паспорти
16:51, 23 лютого 2015Світ
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Французька влада вперше застосувала конфіскацію паспортів шести громадян країни, яких запідозрили в намірі поїхати в Сирію і приєднатися до "Ісламської держави".
REUTERS
Ця міра передбачена поправками, внесеними в антитерористичне законодавство країни у листопаді минулого року, передає Бі-бі-сі.
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Повідомляється, що паспорти були конфісковані на півроку, проте правоохоронні органи Франції можуть прийняти рішення про продовження цього строку.
Прем'єр-міністр країни Мануель Вальс повідомив, що конфіскація паспортів може бути застосована відносно ще до низки громадян, які, імовірно, можуть виїхати в Сирію.
Раніше прем'єр заявив, що кількість французьких громадян, які вже виїхали до джихадистів в Сирію та Ірак, а також тих, хто це ще збирається зробити, сягає 1400.
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