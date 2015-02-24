Президент Білорусі розраховує на "добрий діалог" з ЄС

Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко, приймаючи в Мінську заступника генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Хельгу Марію Шмід, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожЛукашенко вирішив нормалізувати відносини із Заходом і просить Кремль "не напружуватися"

"Сподіваюся, це початок нашого доброго діалогу з Євросоюзом, хоча ми останнім часом чимало говоримо про відносини ЄС і Білорусі. Думаю, що це річ потрібна, це рух у правильному напрямку. Принаймні, відносини між Білоруссю і Євросоюзом сьогодні не такі туманні, як раніше", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Він також висловив упевненість в значущій ролі своєї країни у спробах вирішення ситуації, яка склалась в регіоні, і пов'язана з військовим конфліктом на сході України.