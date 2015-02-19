Лукашенко заявив, що Білорусь відкрита до діалогу з НАТО

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи перед командним складом збройних сил, передає БЕЛТА.

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Олександр Лукашенко підкреслив, що навіть в таких непростих зовнішніх умовах Білорусь не відступить від реалізації миролюбної зовнішньої політики, і надалі буде захищати свої інтереси. "Звичайно, ми хотіли б і надалі спиратися на силу братньої Росії при природному врахуванні наших інтересів у сфері суверенітету і незалежності Білорусі", - сказав президент.

Глава держави підкреслив, що Білорусь також розглядає співробітництво в рамках Організації Договору про колективну безпеку як гарант безпеки країни та забезпечення стабільності на Євразійському континенті.

При цьому Олександра Лукашенко зазначив, що це не означає, що Білорусь відмовляється від взаємодії з іншими країнами та військово-політичними організаціями. "Як суверенна держава ми відкриті у тому числі до конструктивного діалогу з НАТО на принципах паритетності та прозорості. У нас є багато спільних питань, спільна робота над якими в повній мірі відповідає інтересам Білорусі", - зазначив глава держави.