Міжнародну зустріч карикатуристів у Франції перенесли "до кращих часів"

У Франції через небезпеку теракту скасовано 5-у Міжнародну зустріч карикатуристів преси. Вона повинна була пройти у квітні місяці в місті Кані, на заході країни, в Меморіалі - головному у Франції музеї Другої світової війни, повідомляє ТАСС.

"Зустріч переноситься до кращих часів, - повідомив у четвер директор музею Стефан Грімальді. - Ми не можемо дозволити собі наражати кого-небудь на небезпеку - ні карикатуристів, ні публіку, ні працівників музею".

Директор нагадав, що після січневих терактів в Парижі, в ході яких загинули журналісти і карикатуристи Charlie Hebdo, інтернет-сайт музею "вже шість разів піддавався атакам хакерів". На першій сторінці сайту електронні пірати повідомили тоді, що є ісламістськими хакерами з Тунісу.

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"Також у багатьох художників-карикатуристів виникли певні побоювання після недавнього теракту у Копенгагені", - сказав Грімальді.

У нинішньому форумі мали взяти участь 44 карикатуристи із різних країн світу. Дирекція Меморіалу Кана не побажала уточнити, чи були запрошені на зустріч карикатуристи з паризької сатиричної газети Charlie Hebdo.

За даними газети Libération, майже всі вони знаходяться на даний час під цілодобовою охороною поліції. В редакції Charlie Hebdo під час робочого дня чергує не менше десятка озброєних поліцейських. Теракт і масове вбивство, вчинене ісламістами, викликали такий психологічний шок у карикатуристів з Charlie Hebdo, що деякі з них пропонували на півроку припинити випуск видання.