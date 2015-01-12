У Ватикані заявили, що не отримували від спецслужб інформації про можливий теракт

Про це повідомляють РИА Новости.

"Ми дотримуємося обережності, проте не маємо даних про яку-небудь конкретну небезпеку", - заявив у понеділок журналістам глава служби печатки Святого престолу.

При цьому Ломбарді закликав не піднімати паніку і повідомив, що Святий престол отримує необхідну інформацію від спецслужб.

Читайте такожЄвропу може чекати нова хвиля терактів - ЗМІ

Раніше розвідка США і Ізраїлю заявила, що має в своєму розпорядженні дані, що в Європу під виглядом туристів вирушили четверо терористів Ісламської держави . Італійська розвідка підтвердила отримання повідомлень від Моссада і ЦРУ, в яких аналізуються можливі сценарії, але при цьому не вказуються конкретні погрози. Міністр внутрішніх справ Італії Анжеліно Альфано заявив, що немає "практичних видимих ознак" підготовки можливих терактів на італійській території, хоча країна залишається в зоні ризику.