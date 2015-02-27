Жорсткі санкції і поставки зброї Україні збільшать шанси на мир - євродепутат
Україна мала би вже отримувати летальну зброю від Заходу, натомість офіційно такі поставки робить лише Литва
Про це в ефірі TVN24bis заявив депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, пише "Європейська правда".
"Україна вже давно повинна була б отримувати зброю з Заходу. Ембарго ЄС на продаж зброї було скасоване ще в липні, саміт НАТО в Уельсі визначив, що кожна з країн НАТО вирішує робити це чи ні", - сказав він.
За словами євродепутата, незважаючи на те, що ЄС і НАТО дали зелене світло на продаж зброю, наразі лише Литва офіційно здійснює такі поставки.
"Не можу підтвердити, однак не можу і виключати, що якісь держави в ЄС теж здійснюють такі поставки", - зазначив при цьому Саріуш-Вольський.
За його словами, на разі в Європі все ж спостерігається певний поступ у настроях щодо питання постачання зброї Україні. Зокрема, він відзначив заяви Великої Британії.
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На думку Яцека Саріуша-Вольського не варто боятися, що постачання зброї Україні приведе до ескалації.
"Путін вже звинувачує Захід у постачанні зброї Україні. Чи щось з того зміниться, якщо ми почнемо таки поставки?" - сказав він.
Разом із питанням поставок зброї, європарламентар також наголосив на необхідності чергового етапу економічних санкцій.
"Тяжкі економічні санкції і постачання зброї збільшать шанси на мир", - наголосив він.