Жорсткі санкції і поставки зброї Україні збільшать шанси на мир - євродепутат

Про це в ефірі TVN24bis заявив депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, пише "Європейська правда".

"Україна вже давно повинна була б отримувати зброю з Заходу. Ембарго ЄС на продаж зброї було скасоване ще в липні, саміт НАТО в Уельсі визначив, що кожна з країн НАТО вирішує робити це чи ні", - сказав він.

За словами євродепутата, незважаючи на те, що ЄС і НАТО дали зелене світло на продаж зброю, наразі лише Литва офіційно здійснює такі поставки.

"Не можу підтвердити, однак не можу і виключати, що якісь держави в ЄС теж здійснюють такі поставки", - зазначив при цьому Саріуш-Вольський.

За його словами, на разі в Європі все ж спостерігається певний поступ у настроях щодо питання постачання зброї Україні. Зокрема, він відзначив заяви Великої Британії.

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На думку Яцека Саріуша-Вольського не варто боятися, що постачання зброї Україні приведе до ескалації.

"Путін вже звинувачує Захід у постачанні зброї Україні. Чи щось з того зміниться, якщо ми почнемо таки поставки?" - сказав він.

Разом із питанням поставок зброї, європарламентар також наголосив на необхідності чергового етапу економічних санкцій.

"Тяжкі економічні санкції і постачання зброї збільшать шанси на мир", - наголосив він.