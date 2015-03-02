Росія відмовила у візі спікеру сенату Польщі, який мав бути присутній на похороні Нємцова

"Я хотів би віддати шану вбитому Борису Нємцову і всім росіянам, які думають так само, як думав він. Але щойно я дізнався, що Москва унеможливила моє там перебування", - цитує Борусевича Європейська правда із посиланням на польське видання Onet.pl.

Він зазначив, що здивований відмовою у візі, однак, за його словами, громадська думка у Польщі та Росії сама зробить відповідні висновки.

Борусевич додав, що путінська Росія не бажала чути Нємцова, як не хоче чути тих, хто має відмінну від влади думку.

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"Я теж належу до таких людей", - сказав він.

За словами маршалка, йому не пояснили рішення про відмову у візі.

"Російська влада та посол Росії мають дати пояснення, чому це прийняли таке рішення супроти спікера сенату Польщі", - зазначив Борусевич.

Водночас, речник МЗС Польщі Марчин Войчеховсьхий зазначив, що це рішення може бути помстою за те, що голова Ради Федерації Валентина Матвієнко – у санкційному списку ЄС.

"Заборона в’їзду до Росії маршалку Борусевичу є помстою за те, що голова Ради Федерації Валентина Матвієнко охоплена санкціями ЄС", - написав він у Twitter.