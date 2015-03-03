Росія не пустила на похорон Нємцова спікера сенату Польщі і євродепутата з Латвії

Обидва політика збиралися відвідати похорон вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова, прощання з яким відбудеться у вівторок, 3 березня.

Богдан Борусевич мав очолити делегацію Польщі на похороні, а Сандра Калнієте збиралася представляти уряд Латвії та Європейську народну партію.

Спікер польського сенату зазначив, що він дуже здивований таким рішенням російської влади. "Я думаю, що польська громадська думка, як і російська громадська думка, зроблять з цього факту висновки", - підкреслив він.

Прес-секретар посольства Росії в Польщі Валерія Пержинська повідомила, що Богдан Борусевич включений у список осіб, яким заборонений в'їзд на територію Росії в рамках антисанкций РФ.

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У зв'язку з відмовою на в'їзд в Росію Борусевичу польська сторона вирішила не відправляти офіційну делегацію для участі в траурній церемонії. На похорон Нємцова приїдуть радник канцелярії президента Польщі і віце-міністр закордонних справ.

Євродепутата з Латвії Сандру Калнієте росіяни не пустили далі аеропорту "Шереметьєво".

Крім того, у неї відібрали дипломатичний паспорт і досі не повертають.

Латвія обурена рішенням Росії не впускати в країну Калнієте.

"Такий крок Росії викликає велике нерозуміння, оскільки суперечить елементарним принципам гуманізму. Зазначені дії Росії не сприяють взаємній довірі і впливають на атмосферу двостороннього співробітництва", - йдеться у зверненні МЗС.

Калнієте також включена в список осіб, яким заборонений в'їзд до Росії.

За матеріалами Дождь, DELFI