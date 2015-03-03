Колишній заступник голови уряду РФ боїться, що стане наступним після Нємцова - Bild

"Я боюся, що я буду наступним", - сказав Кох у бесіді із журналістом Bild Борисом Райтшустером, передає inopressa.ru.

За словами Коха, восени минулого року він "організував триденну секретну зустріч нинішніх і колишніх лідерів російської опозиції в одному із сіл у німецькій Верхній Баварії". У ній взяли участь Борис Нємцов, Михайло Ходорковський і, як висловився екс-політик, "багато інших колишніх членів російського уряду, яких він не хоче називати поіменно".

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Під час своїх розмов опозиціонери "шукали спосіб зламати владу Володимира Путіна", - сказано у статті. Один з учасників - колишній грузинський міністр і ворог російського президента Каха Бендукідзе - помер лише через кілька тижнів після зустрічі нібито від проблем із серцем.

"Боюся, що він і Нємцов - не останні у списку людей, які розпрощалися із життям", - додав Кох.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви у ніч з 27 на 28 лютого. Нємцову вистрілили кілька разів у спину з автомобіля, що проїжджав повз. Від отриманих ран він помер на місці.