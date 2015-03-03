ЄС і США домовилися про посилення санкцій проти Росії в разі невиконання Мінських угод



Про це було заявлено під час відео-конференції президента Європейської Ради Дональда Туска з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Великобританіі та Сполучених Штатів Америки, яка відбулася у вівторок, повідомляє прес-служба Ради Європи.

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”Щодо України та Росії лідери домовилися підтримувати повну імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року та умови, узгоджені для виконання 12 лютого 2015 року. Лідери домовилися, що є тісний зв`язок між санкціями та повною імплементацією Мінських домовленостей. Лідери будуть готові обговорювати подальші санкцїї, якщо Мінські домовленості будуть в подальшому порушуватися та продовжувати підтримувати українські реформи і українську економіку”, - наголошується в заяві.

Крім того, лідери домовилися підтримувати та посилювати здатність і потужності ОБСЄ моніторити виконання Мінських домовленостей.

”Президент ЄР використає це обговорення для подальшої підготовки наступної Європейської Ради, яка відбудеться 19-20 березня”, - зазначається в документі.