Три чверті росіян за хорошу зарплату готові залишити країну

67 відсотків співробітників російських фірм, опитаних аналітиками кадрової компанії Kelly Services, готові заради більш відповідної роботи залишити своє місто, а 72 відсотки - країну, пише газета "Коммерсант".

Співробітники Kelly Services проводили опитування 115 тисяч осіб у 33 країнах світу, зокрема 3,6 тисяч росіян. Чоловіки більш схильні до переїзду в інше місто заради роботи, яка влаштовує їх (72 відсотки опитаних), жінки - менш (62 відсотки). При цьому йдеться не тільки про міграцію до Москви, але і переміщення в рамках компанії з Москви в регіон або з регіону в регіон. Можливість переїзду в іншу країну розглядають 72 відсотки чоловіків і 71 відсоток жінок.

Варто відзначити, що лише 32 відсотки респондентів мали досвід переїзду з одного міста в інше.

За даними Росстату за 2006 рік, у внутрішній трудовій міграції в Росії бере участь лише 2,7 відсотка від загального числа економічно активного населення (два мільйони осіб).

Лента.ру