Time включив Навального в список найвпливовіших людей в інтернеті

Американський журнал Time включив російського опозиціонера Олексія Навального в список найвпливовіших людей в інтернеті. Разом з Навальним в цьому списку знаходяться Кім Кардашян, Джастін Бібер, Барак Обама й Крістіна Фернандес де Кіршнер, повідомляє Дощ.

Видання включило Навального в список через той вплив, "який він має на російський інтернет". Видання зазначає, що один з постів Навального про корупцію в «Транснафті» переглядали близько мільйона осіб щодня.

«Поки у нього є доступ до інтернету, він буде джерелом постійного роздратування Путіна - і силою в російській політиці», - зазначає видання.

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Крім Олексія Навального, до списку найвпливовіших інтернет-користувачів потрапили президент США Барак Обама, президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер, світська левиця Кім Кардашян і співак Джастін Бібер.

Навальний вже прокоментував потрапляння до списку Time у своєму Twitter.

"О, виявляється ми з Джастіном Бібером увійшли в "30 впливових людей в інтернеті". Шкода раніше не знав - повеселив б спецприймальник новиною", - написав політик.