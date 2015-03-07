В ООН не отримували прохання від України про відрядження миротворців
Організація Об'єднаних Націй не отримувала офіційного запиту від України на введення миротворчої місії на територію Донбасу.
Про це в п’ятницю, 6 березня, на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявив заступник генсекретаря ООН Джеффрі Фельтман, повідомляє Deutsche Welle.
Він зазначив, що ситуація в Україні досі нестабільна. Фельтман також додав, що проінформував українську сторону про те, що рішення про введення миротворців може ухвалити лише Радбез ООН.
"А генсек ООН буде діяти у відповідності з рекомендаціями Ради Безпеки", - сказав Фельтман.
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Як заявив під час засідання Радбезу постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв, з квітня 2014 року на Сході України загинув 1541 український солдат, а поранені більше 6226 бійців.
Він також розповів про порушення сепаратистами режиму припинення вогню. За даними ООН, загалом конфлікт на Донбасі забрав життя шести тисяч людей.