Поранений в Сеулі посол США виписаний з лікарні

14:08, 10 березня 2015
Світ
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Посол США в Південній Кореї Марк Ліпперт, на якого напали минулого тижня, виписаний з лікарні в Сеулі.

REUTERS

5 березня Марк Ліпперт отримав ножові поранення обличчя і руки в результаті нападу під час ділового сніданку в Сеулі.

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Нападник - 55-річний чоловік на ім'я Кім Кі Чен - був затриманий силами безпеки на місці злочину.

Перед нападом він, за словами очевидців, вигукнув: "Північна і Південна Кореї повинні об'єднатися!"

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