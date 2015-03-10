Поранений в Сеулі посол США виписаний з лікарні
14:08, 10 березня 2015Світ
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Посол США в Південній Кореї Марк Ліпперт, на якого напали минулого тижня, виписаний з лікарні в Сеулі.
REUTERS
5 березня Марк Ліпперт отримав ножові поранення обличчя і руки в результаті нападу під час ділового сніданку в Сеулі.
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Нападник - 55-річний чоловік на ім'я Кім Кі Чен - був затриманий силами безпеки на місці злочину.
Перед нападом він, за словами очевидців, вигукнув: "Північна і Південна Кореї повинні об'єднатися!"
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