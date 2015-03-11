У МЗС РФ вважають нові санкції США "помстою" Росії за вихід з Договору про звичайні збройні сили
20:18, 11 березня 2015Світ
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Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков припустив, що введення нових санкцій міністерства фінансів США проти ряду громадян Росії і України пов'язано з невдоволенням Вашингтона рішенням Москви призупинити участь у спільній консультативній групі з ДЗЗСЄ.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Про вихід з СКГ Росія оголосила в середу.
Рябков також назвав перекидання американських військ і озброєнь в країни Балтії спробою чинити тиск на Росію і додав, що це не залишиться без уваги.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія прийняла рішення призупинити участь у Спільній консультативній групі (СКГ) за Договором про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Таким чином, оголошений Росією в 2007 році призупинення дії ДЗЗСЄ стає повним.
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