У МЗС РФ вважають нові санкції США "помстою" Росії за вихід з Договору про звичайні збройні сили

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Про вихід з СКГ Росія оголосила в середу.

Рябков також назвав перекидання американських військ і озброєнь в країни Балтії спробою чинити тиск на Росію і додав, що це не залишиться без уваги.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія прийняла рішення призупинити участь у Спільній консультативній групі (СКГ) за Договором про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Таким чином, оголошений Росією в 2007 році призупинення дії ДЗЗСЄ стає повним.