ЗМІ дізналися про зіпсовані стосунки Путіна та голови "Роснефти"

Президент Росії Володимир Путін став частіше критикувати главу «Роснефти» Ігоря Сєчіна. Про це з посиланням на неназвані джерела з числа радників Путіна повідомляє Bloomberg, передає Слон.

Невдоволення Путіна, як зазначили співрозмовники агентства, викликано тим, що в 2013 році держкомпанія купила ТНК-BP за $55 млрд, але прибутковість операції не виправдала очікувань, а «Роснефть» виявилася надмірно закредитованою.

Крім цього Путін негативно відгукнувся про розміщення «Роснефтью» в грудні 2014 року облігацій на 625 млрд рублів. Це нарівні з іншими факторами, на думку глави Центробанку Ельвіри Набіулліної, призвело до обвалу курсу рубля до історичних мінімумів.

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11 березня головний редактор «Независимой газеты» Костянтин Ремчуков написав у твіттері, що, за даними його знайомих, Сєчіна скоро відправлять у відставку. Ці відомості згодом спростували як у Кремлі, так і в «Роснефти».

Раніше Путін публічно розкритикував Сєчіна за зміну позиції щодо податкового маневру в нафтовій галузі.

«Коли ви працювали в уряді, ви були за податковий маневр, як тільки в компанію перейшли - проти. Де справжній Сєчін - до чи після?» - заявив Путін.

Сечін очолює «Роснефть» з 2012 року, до цього він протягом чотирьох років був віце-прем'єром, коли Путін обіймав пост глави уряду.