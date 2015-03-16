Меркель: До посилення санкцій проти Росії можуть призвести грубі порушення режиму тиші

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Берліні.

Меркель наголошує, що головна мета Європейського Союзу полягає не у введенні санкцій, а у сприянні виконанню Мінських угод від 12 лютого щодо врегулювання ситуації на сході України.

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"Щодо саміту - в четвер та п'ятницю (саміт лідерів країн Євросоюзу відбудеться 19 – 20 березня у Брюсселі – УНІАН) ми ще раз чітко будемо висловлюватися щодо виконання пакета Мінських домовленостей від 12 лютого, і ми будемо говорити про те, чим може допомогти ЄС для виконання, втілення домовленостей. Потім далі мова буде вестися про те, що робити, якщо домовленості не будуть виконані. Вже, як було сказано, якщо будуть якісь грубі порушення, наприклад, це стосується Маріуполя, то будуть прийняті рішення і щодо посилення санкцій, але це не наша головна тема. Наша головна тема полягає у тому, що саме треба робити для того, щоб Мінські домовленості були повністю виконані", - наголосила Меркель.

Раніше УНІАН повідомляв, що на спільній прес-конференції із президетнтом України Петром Порошенком канцлер Німеччини заявила, що у разі невиконання Мінських угод санкції проти РФ можуть бути посилені у червні.