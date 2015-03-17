Кількість жертв урагану в Вануату досягла 24

Протягом дня вони спробують дістатися до островів на вертольотах. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

В результаті стихійного лиха загинули 24 людини, 90% будівель у столичній Порт-Вілі зруйновані.

Прес-секретар Міжнародної організації з міграції Джо Лаурі назвав відсутність новин з віддалених островів "дуже тривожним сигналом".

Читайте такожПрезидент Вануату про ураган "Пем": Тихоокеанська країна зруйнована, ми повинні почати життя наново (фоторепортаж)

Президент Вануату Балдвін Лонсдейл раніше назвав циклон монстром і підкреслив, що країні доведеться відбудовуватися заново.

На багатьох з 65 островів архіпелагу не вистачає їжі, питної води і тимчасових таборів для ночівлі.