Кількість жертв урагану в Вануату досягла 24
07:21, 17 березня 2015Світ
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Медики і рятувальники з міжнародних організацій намагаються дістатися до віддалених островів архіпелагу Нові Гебріди, на якому розташоване постраждала від циклону держава Вануату.
REUTERS
Протягом дня вони спробують дістатися до островів на вертольотах. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
В результаті стихійного лиха загинули 24 людини, 90% будівель у столичній Порт-Вілі зруйновані.
Прес-секретар Міжнародної організації з міграції Джо Лаурі назвав відсутність новин з віддалених островів "дуже тривожним сигналом".
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Президент Вануату Балдвін Лонсдейл раніше назвав циклон монстром і підкреслив, що країні доведеться відбудовуватися заново.
На багатьох з 65 островів архіпелагу не вистачає їжі, питної води і тимчасових таборів для ночівлі.
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