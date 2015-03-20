Туреччина продовжить відстоювати на міжнародній арені права кримських татар - Ердоган

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції із президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

Ердоган висловив сподівання, що Україна і надалі буде підтримувати та оберігати права всіх етнічних і релігійних груп, і в першу чергу це стосується кримських татар.

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"Ми безпосередньо спостерігаємо за положенням кримських татар, які вже рік перебувають під постійним тиском. І ми будемо продовжувати виносити на порядок денний проблеми наших братів як на рівні двосторонніх контактів, так і на будь-якій міжнародній платформі", - зазначив Ердоган.

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку голови Меджлісу Рефата Чубарова, українські військові мали підтримати кримських татар ще у лютому 2014-го.