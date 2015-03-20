Туреччина продовжить відстоювати на міжнародній арені права кримських татар - Ердоган

19:06, 20 березня 2015
Світ
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевняє, що його країна продовжить відстоювати права кримських татар на міжнародній арені.

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції із президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

Ердоган висловив сподівання, що Україна і надалі буде підтримувати та оберігати права всіх етнічних і релігійних груп, і в першу чергу це стосується кримських татар.

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"Ми безпосередньо спостерігаємо за положенням кримських татар, які вже рік перебувають під постійним тиском. І ми будемо продовжувати виносити на порядок денний проблеми наших братів як на рівні двосторонніх контактів, так і на будь-якій міжнародній платформі", - зазначив Ердоган.

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку голови Меджлісу Рефата Чубарова, українські військові мали підтримати кримських татар ще у лютому 2014-го.

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