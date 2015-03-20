Бжезинський: економічні проблеми заважають Росії побудувати імперію

Таку думку висловив колишній радник президента США з питань національної безпеки Збігнєв Бжезинський, передає радіо "Свобода". "Росія наразі прагне до побудови імперії, дехто вважає, що це можливо, навіть більше ніж можливо. Але внутрішня слабкість і економічні проблеми не дозволяють це зробити", – заявив Збігнєв Бжезинський у Брюсселі під час форуму, організованого німецьким Фондом Маршалла.

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"Нам потрібно знайти баланс між політикою, яку ми пропонуємо Росії і у той же час, щоб переконати Росію, що перетин певної лінії занадто дорого для неї коштуватиме", – наголосив Збігнєв Бжезинський.