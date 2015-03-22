У Латвії стартували міжнародні військові навчання за участю більше тисячі військових

Як повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Латвії, у навчаннях задіяно понад 1,1 тис. військовослужбовців з Латвії, Литви, США, Великобританії, Люксембургу та Канади.

Ці спільні щорічні навчання сухопутних, повітряних і морських збройних сил триватимуть до 31 березня. Мета маневрів - навчити батальйони Піхотної бригади сухопутних сил до використання можливостей підтримки бою при виконанні різних операцій.

Для участі в цих маневрах в Латвію на цьому тижні прибули американські бойові вертольоти Black Hawk. Напередодні в міжнародному аеропорту Риги також приземлилися три військові літаки, які доставили в республіку чотири 155-міліметрові гаубиці і зброю, а також понад 80 солдатів Мічиганської національної гвардії.

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У маневрах також задіяна перша бригада третьої піхотної дивізії армії США, яка прибула в республіку на початку березня і проведе тут приблизно три місяці до наступної ротації. Тоді ж з метою зміцнення безпеки країн Балтії в рамках місії Atlantic Resolve сюди було доставлено понад 120 одиниць військової техніки із США, включаючи танки M1A2 Abrams і бронемашини M2A3 Bradley.

Вчення Operation Summer Shield XII проводяться в Латвії з 2004 року, а з минулого року вони включені в план навчання НАТО і відкриті для участі будь-якій країні альянсу. У минулому році в цих навчаннях взяли участь понад 600 військовослужбовців з Латвії, Естонії та США, а також кілька литовських штабних офіцерів, які були включені до складу латвійського батальйону.