Шведського міністра облили піною з вогнегасника під час відвідування табору біженців (фоторепортаж)

Один із мігрантів направив на політика струмінь піни з вогнегасника, передає ТАСС із посиланням на газету Kristianstadsbladet.

Видання не згадує ані імені винуватця події, ані його національної приналежності. Причина - чинні у Швеції тверді етичні правила, які покликані захищати національні та релігійні громади від відповідальності за вчинки окремих своїх представників.

Співробітники поліції безпеки СЕПО негайно поклали нападника на підлогу. Потім на місце події прибули три машини із правоохоронцями, які доставили порушника до відділку.

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Внаслідок події Юханссон пережив шок, однак ніяких фізичних наслідків для голови міграційного відомства напад не мав. "Звісно ж, це було несподівано, але я не постраждав. Це дуже серйозна подія", - зазначив міністр.

Табір розташований у будівлі колишньої лікарні, закритої кілька років тому.

Швеція вийшла у лідери серед європейських країн за кількістю охочих отримати статус біженця з розрахунку на душу населення. Згідно з прогнозами, до 2015 року кількість іммігрантів, які запросять притулку в королівстві із чисельністю населення до 9,7 млн осіб, складе 90 тис.

Нагадаємо, у березні 2014 року УНІАН повідомляв, що Росія зайняла друге місце в світі за кількістю біженців.