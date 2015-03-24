Катастрофа літака Germanwings стала першою серед лоукостерів в Європі

До цього моменту найбільш серйозними інцидентами, що траплялися з літаками Germanwings, було тріснуте лобове скло, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на сайт aeroinside.com.

Згідно з інформацією, такі випадки траплялися тричі від 2012 року.

Під час одного з інцидентів, літак авіакомпанії Airbus А319-100, який у листопаді 2012 року здійснював рейс з Ганновера (Німеччина) до Москви, був змушений здійснити аварійну посадку у Варшаві. Жоден з 76 пасажирів літака не постраждав.

Серед решти інцидентів за участі авіалайнерів Germanwings називаються задимлення кабіни пілота, несправність електричної системи, удари блискавки та зіткнення з птахами.

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Серед інших випадків за участю лоукостерів можна назвати інцидент з літаком авіаліній Ryanair, який у 2008 році здійснював рейс з Франкфурта до Риму та після зіткнення з птахами пошкодив обидва двигуна. Внаслідок аварійної посадки, два члени екіпажу і вісім пасажирів були доставлені в лікарню з незначними травмами.

Водночас в Азії відбулося принаймні 2 авіакатастрофи лоукост-перевізників. У грудні 2014 року в Яванському морі розбився Airbus A320-216 авіакмопанії Indonesia AirAsia з 155 пасажирами та 7 членами екіпажу на борту. У листопаді 2004 року в Суракарті (Індонезія) впав літак авіаліній Lion Air. Як наслідок, загинуло 25 осіб.

Принаймні одна авіакатастрофа лоукостера відбулася також в Південній Америці. У вересні 2006 року біля міста Матупа (Бразилія) розбився Boeing 737-80 авіакомпанії Gol Transportes Aéreos. Як наслідок, загинуло 154 пасажирів.