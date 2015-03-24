Псакі провела останній брифінг перед переходом у Білий дім



На прощання журналісти жартома вибачилися перед Псакі за те, що їхні запитання ”не завжди були такими хорошими, як можна було очікувати”, і поаплодували їй, повідомляє РИА Новости.

”Це була честь і задоволення працювати з вами... У нас склався унікальний форум, який дозволяв журналістам з США та інших країн брати участь у таких дискусіях, що дуже корисно для розвитку суспільства і демократії”, - відповіла розчулена Псакі.

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Зі свого нинішнього поста Псакі переходить на посаду директора з комунікацій американської адміністрації. Вона буде радником президента Барака Обами, в команді якого Псакі працювала починаючи з передвиборчої кампанії 2008 року