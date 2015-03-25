Експерти отримали записи з самописця A320
23:21, 25 березня 2015Світ
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Французькі експерти змогли отримати аудіо записи з однієї із чорних скриньок пасажирського літака, що розбився у французьких Альпах
REUTERS
За словами керівника агентства з розслідування авіаподій BEA, на розшифровку записів можуть піти дні чи тижні, передає ВВС Україна.
У вівторок рятувальники знайшли пошкоджений бортовий самописець літака, інший - досі шукають.
Нагадаємо, лайнер A320 авіакомпанії Germanwings, який прямував з Барселони в Дюссельдорф, у вівторок вдень розбився у важкодоступному районі Альп на південному сході Франції.
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Унаслідок катастрофи, за останніми даними, загинули 150 осіб.
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