Експерти отримали записи з самописця A320

За словами керівника агентства з розслідування авіаподій BEA, на розшифровку записів можуть піти дні чи тижні, передає ВВС Україна.

У вівторок рятувальники знайшли пошкоджений бортовий самописець літака, інший - досі шукають.

Нагадаємо, лайнер A320 авіакомпанії Germanwings, який прямував з Барселони в Дюссельдорф, у вівторок вдень розбився у важкодоступному районі Альп на південному сході Франції.

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Унаслідок катастрофи, за останніми даними, загинули 150 осіб.